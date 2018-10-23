Прибыль Lockheed Martin выросла

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 1.47 млрд долл или до 5.14 долл на акцию в сравнении с 963 млн долл или 3.32 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла до 14.32 млрд долл с 12.34 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 4.31 долл на акцию и доход в размере 13.09 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.8%.