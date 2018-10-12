Курс доллара 66.7727   Курс евро 77.0824  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 октября

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса за август;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

Другие новости

сегодня
21:04
Инфляция в РФ по итогам 2018 г при сохранении текущего курса рубля составит 3,7-3,9% - МЭР
сегодня
20:04
МЭР ожидает в октябре инфляцию в РФ на уровне 0,4-0,5%, ускорение годовой до 3,5-3,7%
сегодня
20:00
МЭР РФ ОЖИДАЕТ В ОКТЯБРЕ ИНФЛЯЦИЮ НА УРОВНЕ 0,4-0,5% В МЕСЯЧНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В ГОДОВОМ - РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН УСКОРИТСЯ ДО 3,5-3,7% - МИНИСТЕРСТВО
сегодня
18:43
Создатель Ethereum Бутерин опроверг обвинение в мошенничестве на премайнинге
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 октября
сегодня
17:08
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился
сегодня
17:01
Квартальная прибыль Citigroup выросла на 12%
сегодня
16:53
Квартальная прибыль Wells Fargo выросла на 32%
сегодня
16:42
Суд в Москве признал долг сооснователя "Донстроя" Блажко перед ВЭБом в 11,3 млрд руб
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»