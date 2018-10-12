Квартальная прибыль Citigroup выросла на 12%

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте прибыли по итогам за III квартал 2018 года до 4.62 млрд долл или 1.73 долл на акцию против 4.13 млрд долл или 1.42 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании снизились до 18.39 млрд долл с 18.42 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 18.46 млрд долл и прибыль 1.69 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 1.3%.