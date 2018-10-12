Квартальная прибыль Wells Fargo выросла на 32%

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам III квартала 2018 года до 6.01 млрд долл или до 1.13 долл на акцию против 4.54 млрд долл или 0.83 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка выросли до 21.9 млрд долл в сравнении с 21.8 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 1.17 долл на акцию и доходы на уровне 21.8 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подорожали на 1.5%.