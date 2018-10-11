Кабмин выделил 26.5 млрд рублей на поддержку АПК‍

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о государственной поддержке инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Средства в размере 26.51 млрд рублей распределены между 77 субъектами Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе", - говорится в сообщении.

Из этих средств будут возмещаться затраты сельхозтоваропроизводителей, связанные со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и действующих производственных мощностей, приобретением техники и оборудования и др., по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.

Подписанным распоряжением эти средства распределены между 77 субъектами Федерации.