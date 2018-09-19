Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2018 года сократился на 16.6% до 101.5 млрд долл в сравнении с дефицитом в 121.7 млрд долл в I квартале (пересмотрено с (-124.1) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь 2018 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 104.0 млрд долл.

По состоянию на 30 июня 2018 года дефицит платёжного баланса США составил 2.0% ВВП в сравнении с 2.4% в I квартале (пересмотрено с 2.5%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.