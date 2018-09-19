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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2018 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:35

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе сократилось на 5.7%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в августе сократилось на 5.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1229 тыс. в годовом выражении против 1303 тыс. в июле (пересмотрено с 1311 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1310 тыс.

По сравнению с августом 2017 года число выданных разрешений уменьшилось на 5.5%.

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