Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе сократилось на 5.7%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в августе сократилось на 5.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1229 тыс. в годовом выражении против 1303 тыс. в июле (пересмотрено с 1311 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1310 тыс.

По сравнению с августом 2017 года число выданных разрешений уменьшилось на 5.5%.