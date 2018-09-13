Индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0.2%, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.2% в июле.

По сравнению с августом 2017 года потребительская инфляция в США выросла на 2.7%, замедлив темпы повышения с 2.9% в июле.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2017 года базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.2% в сравнении с +2.3% в июле.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе повысилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.1% в июле (пересмотрено с 0.0%). В годовом выражении почасовая зарплата в августе выросла на 0.2%.