Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2 тыс.

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 сентября, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 204 тыс. Показатель остался на минимальном уровне за период с 6 декабря 1969 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 205 тыс., пересмотрено с 203 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 208.0 тыс. (минимум с 6 декабря 1969 года).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 сентября, уменьшилось на 15 тыс. и составило 1696 тыс. (минимум с 1 декабря 1973 года) против 1711 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1707 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.25 тыс. до 1711.25 тыс. (минимум с 24 ноября 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 августа, сократилось на 24 тыс. и составило 1.625 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.843 млн человек.