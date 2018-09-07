Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

12:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

17:00 мск: Торговый баланс Китая за август;

17:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за август;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.