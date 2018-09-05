АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Центрально-Европейского банка"

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Центрально-Европейский банк" (г. Чита). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Почта Банк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков "Московского вексельного банка" (АО) произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.

Выплаты возмещения осуществляются агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении банка процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом ПАО "Почта Банк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Центрально-Европейский банк" в течение не менее 1 года.

После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банки-агенты, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 5 сентября 2018 года в газете "Забайкальский рабочий".