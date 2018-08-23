Швейцарский банк заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд долларов

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Швейцарский банк Credit Suisse в связи с санкциями США в отношении России заморозил активы, связанные с РФ, на сумму около 5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Credit Suisse везде сотрудничает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе и имеющих отношение к России", - приводятся в сообщении слова представителя банка.

"По данным агентства, Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. Как отмечает Reuters, из-за нейтрального статуса Швейцарии санкции против РФ там не действуют, однако по причине того, что банки в этой стране очень зависимы от американского доллара, они должны следовать политике Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.