Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 августа

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;

10:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;

13:00 мск: Бланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июнь;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.