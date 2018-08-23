Индексы PMI Германии в августе изменились разнонаправленно

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в августе сократился до 56.1% против 56.9% в июле (пересмотрено с 57.3%). Аналитики прогнозировали понижение показателя до уровня 56.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе увеличился до 55.2% против 54.1% месяцем ранее (пересмотрено с 54.4%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 54.3%.