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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2018 г.Индексы PMI Германии в августе изменились разно...
сегодня 10:35

Индексы PMI Германии в августе изменились разнонаправленно

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в августе сократился до 56.1% против 56.9% в июле (пересмотрено с 57.3%). Аналитики прогнозировали понижение показателя до уровня 56.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе увеличился до 55.2% против 54.1% месяцем ранее (пересмотрено с 54.4%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 54.3%.

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