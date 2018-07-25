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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2018 г.Квартальная прибыль UPS увеличились
сегодня 15:43

Квартальная прибыль UPS увеличились

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания по доставке грузов и почты United Parcel Service Inc. (UPS) сообщила о росте прибыли во II квартале до 1.49 млрд долл или 1.71 долл на акцию против 1.38 млрд долл или 1.58 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 1.94 долл.

Выручка UPS увеличилась до 17.46 млрд долл в сравнении с 15.93 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.93 долл на акцию и доходы в размере 17.33 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов акции UPS подешевели на 1.3%.

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