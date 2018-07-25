Доход General Motors по результатам квартальной отчетности не оправдал ожидания аналитиков

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский автоконцерн General Motors сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала 2018 года до 2.38 млрд долл или 1.66 долл на акцию по сравнению с доходом 1.66 млрд долл или 1.6 долл на акции за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.81 долл на акцию.

Доходы компании сократились на 0.6% до 33.62 млрд долл по сравнению с 36.8 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль General Motors на уровне 1.78 долл на акцию и доход в размере 37 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции General Motors подешевели на 3.9%.