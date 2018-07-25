Прибыль Coca-Cola выросла, а доходы сократились

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала до 2.32 млрд долл или до 0.54 долл на акцию против 1.37 млрд долл или 0.32 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила 0.61 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola сократились до 8.93 млрд долл по сравнению с 9.7 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании в размере 0.6 долл на акцию и доходы 8.55 млрд долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подешевели на 0.1%.