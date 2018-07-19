Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.