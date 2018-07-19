Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.75 тыс.

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 июля, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 207 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 6 декабря 1969 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 220.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 июля, увеличилось на 8 тыс. и составило 1751 тыс. против 1743 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1739 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.25 тыс. до 1735.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 июня, сократилось на 10.9 тыс. и составило 1.66 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.87 млн человек.