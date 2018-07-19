Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июнь;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июнь;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за май;
11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;
11:30 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июнь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за май;
15:30 мск Розничные продажи в Канаде за май;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;
N/A мск: Саммит стран G-20.