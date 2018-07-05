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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:46

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.25 тыс.

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 июня, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 231 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 июня, увеличилось на 32 тыс. и составило 1739 тыс. против 1707 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1705 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. до 1718.25 тыс. (минимум с 8 декабря 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 июня, уменьшилось на 2.6 тыс. и составило 1.61 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.84 млн человек.

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