ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 177 тыс.

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июне выросло на 177 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 190 тыс.

В мае число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 189 тыс. (пересмотрено со 178 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июне выросло на 29 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 80 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 69 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 июля.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне на 195 тыс. после увеличения на 223 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился и составил 3.8%.