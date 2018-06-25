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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 июня

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

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