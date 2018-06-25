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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2018 г.Продажи новых домов в США в мае выросли на 6.7%...
вчера 17:17

Продажи новых домов в США в мае выросли на 6.7% (расширенное сообщение)

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае сократились на 6.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 689 тыс. домов в годовом исчислении.

В апреле продажи новых домов составили 646 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 662 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 665 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2017 года продажи новых домов увеличились на 14.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 65 тыс. новых домов против 62 тыс. в апреле и 65 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 9 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. (продано 9 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 313.0 тыс. долл против 318.5 тыс. в апреле и 334.2 тыс. в марте.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 368.5 тыс. долл против 394.6 тыс. в апреле и 366.7 тыс. в марте.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 299 тыс. единиц против 296 тыс. в апреле и 296 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.2 месяца против 5.5 в апреле и 5.3 в марте.

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