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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.9 млн барр.

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 июня, сократился на 5.9 млн барр. и составил 426.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.3 млн барр. и составили 240.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.7 млн барр., составив 117.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.2 млн барр. и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.3 млн барр. и составили 32.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.0 млн барр., запасы бензина выросли на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.75 млн барр.

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