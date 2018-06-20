Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае сократились на 0.4% (расширенное сообщение)

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае сократились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.43 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.52 млн единиц в годовом исчислении против 5.45 млн в апреле (пересмотрено с 5.46 млн).

По сравнению с маем 2017 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3.0%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 264.8 тыс. долл, повысившись на 4.9% в годовом выражении и достигнув исторического максимума.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая выросли на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.85 млн доступных покупателям домов, но снизились на 6.1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это означает, что в данный момент потребуется 4.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.2 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в мае, как и в апреле, составил 26 дней в сравнении с 27 годом ранее. При этом 58% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.