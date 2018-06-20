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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 15 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.7 млн барр., запасы бензина сократились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.0 млн барр., запасы бензина выросли на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.75 млн барр.

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