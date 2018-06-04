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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2018 г."Газпром" предоставит оператору строительства "...
вчера 10:16

"Газпром" предоставит оператору строительства "Турецкого потока" заем в размере 2.142 млрд евро
Эмитенты:   Газпром

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров "Газпрома" одобрил предоставление оператору строительства газопровода "Турецкий поток" компании South Stream Transport B.V. займа на 2.142 млрд евро. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Заем предоставляется для пополнения оборотных средств, проценты начисляются ежемесячно в размере 3.98% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Срок возврата займа - не позднее 30 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в конце мая "Газпром" и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, строительство трубопровода идет по графику, укладка его первой нитки завершится в мае.

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