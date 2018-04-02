Банк "ВТБ" предоставит "Русгидро" кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" и ПАО "Русгидро" заключили соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 15 лет с лимитом 30 млрд рублей. Соглашение заключено по результатам открытого конкурса компании. Об этом говориться в пресс-релизе банка.

Соглашение дает право "Русгидро" в любой момент в течение срока его действия обратиться в "ВТБ" за кредитом и в короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов. Параметры кредита будут определяться в момент привлечения.

Первый заместитель президента – председателя правления банка "ВТБ" Юрий Соловьев отметил: "Группа "ВТБ" рада предоставить нашему давнему партнеру холдингу "Русгидро" весь спектр своих банковских и финансовых услуг и продуктов. Уверены, что наше эффективное взаимодействие с холдингом положительно влияет на развитие российской энергетической отрасли в целом".

"Группа "ВТБ" и компании группы "Русгидро" имеют многолетний опыт эффективного сотрудничества как в части успешно проведенных сделок, так и в части кредитования. Уверен, что заключенное сегодня соглашение об открытии кредитной линии позволит обеспечить потребность "Русгидро" в заемных средствах на выгодных для компании условиях", - отметил председатель правления – генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов.