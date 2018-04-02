Курс доллара 57.2850   Курс евро 70.6038  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2018 г.Андрей Дубовсков избран президентом АФК "Система"
вчера 10:16

Андрей Дубовсков избран президентом АФК "Система"

Эмитенты:   Система АФК

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров ПАО АФК "Система" 31 марта 2018 года утвердил новый состав правления, а также рассмотрел ряд других вопросов деятельности АФК "Система". Председателем правления избран президент корпорации Андрей Дубовсков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также в состав правления вошли: вице-президент по безопасности Игорь Алешин, вице-президент по управлению персоналом Алексей Гурьев, вице-президент по стратегии Артем Засурский, управляющие партнеры АФК Алексей Катков, Олег Мубаракшин, Всеволод Розанов, Артем Сиразутдинов и Али Узденов, а также вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков, вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин.

Кроме того, совет директоров компании утвердил Сергея Боева и Феликса Евтушенкова заместителями председателя совета директоров АФК "Система". Феликс Евтушенков также займет пост председателя комитета по этике и контролю при совете директоров АФК "Система".

Совет директоров АФК "Система" также принял решение о проведении годового общего собрания акционеров АФК "Система" 30 июня 2018 года.

Другие новости

вчера
11:44
Глава МЧС РФ призвал еще раз проверить схемы ухода от проверок крупным бизнесом
вчера
11:22
Юристы Telegram сообщили, что передать кому-либо ключи шифрования технически невозможно
вчера
11:06
Банк "ВТБ" предоставит "Русгидро" кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей
вчера
11:00
Сбербанк и "Ай-Теко" создадут облачную платформу для бизнеса SberCloud
вчера
10:16
Андрей Дубовсков избран президентом АФК "Система"
вчера
10:07
Рынок акций РФ в начале торгов рос на 0,1-0,2% по индексам
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 апреля
вчера
08:35
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ В РФ В МАРТЕ СОСТАВИЛА 10,969 МЛН БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ - БЛУМБЕРГ СО ССЫЛКОЙ НА ЦДУ ТЭК
вчера
03:00
ОБЗОР: Эксперты не исключают продолжения падения цены биткоина на этой неделе
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»