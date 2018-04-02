Андрей Дубовсков избран президентом АФК "Система"

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров ПАО АФК "Система" 31 марта 2018 года утвердил новый состав правления, а также рассмотрел ряд других вопросов деятельности АФК "Система". Председателем правления избран президент корпорации Андрей Дубовсков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также в состав правления вошли: вице-президент по безопасности Игорь Алешин, вице-президент по управлению персоналом Алексей Гурьев, вице-президент по стратегии Артем Засурский, управляющие партнеры АФК Алексей Катков, Олег Мубаракшин, Всеволод Розанов, Артем Сиразутдинов и Али Узденов, а также вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков, вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин.

Кроме того, совет директоров компании утвердил Сергея Боева и Феликса Евтушенкова заместителями председателя совета директоров АФК "Система". Феликс Евтушенков также займет пост председателя комитета по этике и контролю при совете директоров АФК "Система".

Совет директоров АФК "Система" также принял решение о проведении годового общего собрания акционеров АФК "Система" 30 июня 2018 года.