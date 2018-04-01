Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за I квртал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за I квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за март;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за март, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за март;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за февраль;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за март.