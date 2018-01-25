Выручка American Airlines выросла и оказалась лучше ожиданий аналитиков

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines, сообщила о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала до 258 млн долл или 0.54 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 289 млн долл или 0.56 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.95 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 10.6 млрд долл по сравнению с 9.79 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.92 долл на акцию и доход 10.57 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали более чем на 1%.