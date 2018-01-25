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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2018 г.Выручка American Airlines выросла и оказалась л...
вчера 16:50

Выручка American Airlines выросла и оказалась лучше ожиданий аналитиков

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines, сообщила о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала до 258 млн долл или 0.54 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 289 млн долл или 0.56 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.95 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 10.6 млрд долл по сравнению с 9.79 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.92 долл на акцию и доход 10.57 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали более чем на 1%.

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