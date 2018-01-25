Глава ЕЦБ Марио Драги: процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне и после завершения программы QE

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе проходящей в данный момент пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне в течение продолжительного времени и после завершения программы покупки активов (QE).

По итогам состоявшегося сегодня заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В конце октября прошлого года ЕЦБ принял решение уменьшить объём программы QE, начиная с января 2018 года, до 30 млрд евро с 60 млрд евро в месяц. Период реализации программы выкупа активов был продлён до сентября 2018 года.

Однако в ходе пресс-конференции Марио Драги сообщил, что покупки активов в объеме 30 млрд евро в месяц продолжатся до конца 2018 года, и период действия программы может быть продлён в случае необходимости. По словам Драги, выкуп активов будет продолжаться до тех пор, пока ЕЦБ не увидит "устойчивой корректировки инфляции".