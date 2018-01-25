Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3.5 тыс.

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 января, выросло на 17 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 233 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 239 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 240.0 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах в Пуэрто-Рико всё ещё не вернулась к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 января, сократилось на 28 тыс. и составило 1937 тыс. против 1965 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1952 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.5 тыс. до 1920 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 января, расширилось на 116.8 тыс. и составило 2.45 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.56 млн человек.