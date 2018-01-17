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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2018 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
сегодня 18:06

Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе умеренно снизился

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в январе понизился до 72 пунктов против 74 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 73.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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