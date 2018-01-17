Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

00:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;

10:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

10:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

10:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

10:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

10:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;

11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.