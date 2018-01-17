Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;
00:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за ноябрь;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;
06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;
10:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;
10:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;
10:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;
10:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
10:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;
11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;
16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.