Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.4%.

По итогам 2017 года объём промышленного производства в США увеличился на 3.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 77.9% против 77.2% месяцем ранее (пересмотрено с 77.1%).

В среднем, за 1972-2016 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.9%.

По итогам года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.1 п.п.