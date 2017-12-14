Джанет Йеллен сомневается в эффективности налоговой реформы и не считает биткоин угрозой

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду, 13 декабря, последней пресс-конференции в должности председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что ФРС ожидает сохранения "сильных условий" на рынке труда, однако темпы роста числа рабочих мест могут замедлиться в условиях ужесточения монетарной политики ФРС. По её словам, в данный момент рынок труда "не перегрет", поэтому заработная плата растёт "не очень быстро".

"Мы по-прежнему ожидаем, что инфляция повысится и стабилизируется около 2% в ближайшие пару лет, - сказала Йеллен. - Тем не менее, как я отмечала ранее, наше понимание сил, двигающих инфляцию, является несовершенным... Мы осознаем, что отставание инфляции от намеченной цели длится слишком долго... Мы будем внимательно отслеживать развитие ситуации с инфляцией".

Также глава ФРС заявила, что изменений в планах постепенного сокращения баланса ФРС не ожидается. Напомним, в октябре Федрезерв начал реализацию программы нормализации своего баланса, объём которого за последние годы вырос до 4.5 трлн долларов. Эта программа подразумевает сокращение вложений ФРС в ценные бумаги через снижение реинвестиций основных платежей по этим бумагам. На данный момент сокращение производится на сумму 10 млрд долларов в месяц.

В ходе состоявшегося 12-13 декабря заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) было принято ожидаемое рынком решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1.25 - 1.50%. За это решение проголосовали семь членов Комитета, однако двое - Чарльз Эванс и Нил Кашкари высказались против. Ранее они утверждали, что в условиях низкой инфляции и некоторой слабости на рынке труда повышение ставки является преждевременным.

Вместе с тем обобщённые прогнозы членов ФРС указывают на растущий оптимизм регуляторов в отношении перспектив американской экономики. В частности, Федрезерв повысил прогноз по темпам роста ВВП США на следующий год сразу на 0.4 процентных пункта до 2.5%, а прогноз по уровню безработицы на 2018 год улучшен до 3.9% с сентябрьских 4.1%. Однако многих аналитиков смутил тот факт, что прогноз на долгосрочную перспективу по-прежнему предполагает замедление темпов роста ВВП до 1.8%.

В ходе пресс-конференции Джанет Йеллен заявила, что в своих прогнозах по динамике ВВП, уровню безработицы и инфляции члены ФРС учитывали предстоящее сокращение налогов в рамках налоговой реформы, предложенной президентом США Дональдом Трампом и одобренной Конгрессом в начале декабря.

"Как правило, они [члены ФРС - прим. МФД] рассматривают пакет реформ как фактор стимулирования потребительских расходов и капитальных затрат в некоторой степени", - сказала Йеллен. Однако, по её мнению, подобные налоговые изменения приведут лишь к умеренному ускорению темпов роста ВВП.

Отвечая на вопрос репортёра о том, как она относится к прогнозу Трампа об ожидаемом ускорении темпов роста ВВП до 4% в результате сокращения налогов, Йеллен сказала: "Я бы не хотела ничего исключать. Однако сложно добиться тех уровней роста, о которых вы упомянули".

При этом Йеллен отметила, что сокращение налогов будет способствовать увеличению госдолга США, и в долгосрочной перспективе это неблагоприятно для экономики.

"Это то, о чём я говорила долгое время, я лично озабочена по поводу ситуации с госдолгом, - заявила Йеллен. - Дело не в том, что в данный момент отношение госдолга к ВВП чрезвычайно или угрожающе велико. Но оно также не слишком низкое".

Судя по обновлённым прогнозам, опубликованным в среду, 13 декабря, члены ФРС по-прежнему ожидают, что в 2018 году ставка по федеральным фондам будет повышена три раза. При этом никто из них не прогнозирует ставку выше 3% в долгосрочной перспективе. По мнению экспертов, неуверенные прогнозы по ставке свидетельствуют о сохраняющейся осторожности Федрезерва, который пока не готов ускорять процесс нормализации монетарной политики, принимая во внимание сохраняющуюся низкую инфляцию и ожидаемые перемены в руководстве ФРС.

Срок четырёхлетних полномочий Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года, и она станет первым председателем ФРС за последнее время, не переназначенным на второй срок. В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что новым главой Федрезерва станет управляющий ФРС Джером Пауэлл. В ходе пресс-конференции Йеллен сказала, что Джером Пауэлл будет "хорошим председателем ФРС", он "глубоко предан важной общественной миссии Федрезерва" и привержен идее "независимого, беспартийного и неполитического центрального банка".

Также в ходе пресс-конференции Йеллен ответила на вопросы репортёров о растущем фондовом рынке и озвучила своё мнение о перспективах криптовалют.

По её словам, ФРС полагает, что в целом стоимость активов "завышена" и находится на верхних пределах исторических уровней. Однако это не означает, что фондовый рынок и другие активы "переоценены", поскольку более высокая стоимость активов поддерживается низкими процентными ставками, сказала Йеллен.

По мнению главы ФРС, биткоин является "высоко спекулятивным активом", и играет "очень незначительную роль" в платёжной системе. Он не является стабильным средством накопления и не признается легальным платёжным средством, заявила Йеллен.

"На самом деле, ФРС не играет никакой регуляторной роли в отношении биткоина, кроме того, контролируемые нами банковские организации внимательно следят за тем, чтобы надлежаще управлять любыми взаимодействиями участников этого рынка и соответствующим образом отслеживать процесс отмывания денег". ФРС не игнорирует потенциальные риски для финансовой системы, связанные с биткоином, однако, по мнению Йеллен, риски для финансовой стабильности от обращения биткоина ограничены.

"Несомненно, есть люди, которые могут потерять много денег, если биткоин упадет в цене, но действительно я не вижу в этом возможности создать полноценный риск для финансовой стабильности", - заявила Йеллен.

Участники фондового рынка отреагировали фиксацией прибыли на решение FOMC и комментарии Джанет Йеллен. В финальной части торгов на NYSE 13 декабря индекс широкого рынка S&P 500 вышел в отрицательную область, закрывшись с понижением на 0.05%.

В ходе торгов на рынке Forex пара EUR/USD 13 декабря к 23:59 мск повысилась в область 1.1824 от уровня 1.1773, зафиксированного за минуту до обнародования итогов заседания FOMC.