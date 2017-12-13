Итоги заседания FOMC: повышение ключевой ставки и улучшение прогноза по темпам роста ВВП США

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Регуляторы приняли решение о повышении ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1.25 - 1.50%, отметив продолжающиеся улучшения на рынке труда и умеренное расширение экономической активности.

Против решения Комитета проголосовали Чарльз Эванс и Нил Кашкари, которые предпочли бы сохранить прежний целевой диапазон для ставки по федеральным фондам.

После заседания Комитета были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. Текущие прогнозы более половины членов ФРС предполагают, что ставка по федеральным фондам в 2018 году будет повышена три раза.

В данный момент ФРС прогнозирует, что к концу 2017 года ставка составит 1.4% (прогноз не изменился), а к концу 2018 года достигнет 2.1% (прогноз не изменился). Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка увеличится до 2.7% в 2019 году (прогноз не изменился), повысится до 3.1% в 2020 году (сентябрьский прогноз: 2.9%) и останется на уровне 2.8% в долгосрочной перспективе (прогноз не изменился).

Кроме того, Федрезерв улучшил прогнозы по темпам роста ВВП США и уровню безработицы, а также повысил прогноз по головной инфляции на 2017 год.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в текущем году ВВП США вырастет на 2.5% (сентябрьский прогноз: +2.4%), в 2018 году - на 2.5% (сентябрьский прогноз: +2.1%), в 2019 году - на 2.1% (сентябрьский прогноз: +2.0%), в 2020 году - на 2.0% (сентябрьский прогноз: +1.8%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2017 год составил 4.1% (сентябрьский прогноз: 4.3%), на 2018 год - 3.9% (сентябрьский прогноз: 4.1%), на 2019 год - 3.9% (сентябрьский прогноз: 4.1%), на 2020 год - 4.0% (сентябрьский прогноз: 4.2%), на долгосрочную перспективу - 4.6% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2017 год повышен до 1.7% с сентябрьских 1.6% и оставлен без изменений на остальные рассматриваемые периоды: на 2018 год - на уровне 1.9%, на 2019 - 2020 годы и долгосрочную перспективу - на уровне 2.0%.

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) оставлен без изменений: на 2017 год - на уровне 1.5%, на 2018 год - на уровне 1.9%, на 2019 и 2020 годы - - на уровне 2.0%.