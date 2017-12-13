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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2017 г.Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
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Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 13 декабря 2017 года.

Информация, полученная за период, прошедший после ноябрьского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться и что экономическая активность повышалась значительными темпами. С учетом усреднения из-за связанных с ураганом колебаний рост числа рабочих мест был существенным, и уровень безработицы продолжил снижаться. Расходы домохозяйств расширялись умеренными темпами, и рост инвестиций предпринимателей в основной капитал ускорился в последние кварталы. Измеряемые на 12-месячной основе оба индикатора инфляции - головной и без учета цен на продукты питания и энергоносители - снизились в этом году и находятся ниже 2%. Рыночные индикаторы, оценивающие инфляционное уравновешивание, остаются низкими; индикаторы, основанные на исследованиях долгосрочных инфляционных ожиданий, в целом почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Связанные с ураганами разрушения и последующее восстановление оказали влияние на экономическую деятельность, занятость и инфляцию в последние месяцы, но существенно не изменили перспектив развития национальной экономики. Поэтому Комитет по-прежнему полагает, что на фоне постепенной корректировки настроя монетарной политики экономическая активность будет расширяться умеренными темпами, и рынок труда останется крепким. Инфляция, измеряемая на 12-месячной основе, как ожидается, останется чуть ниже 2% в краткосрочной перспективе, но стабилизируется вблизи целевого уровня Комитета в 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными, но Комитет продолжит внимательно отслеживать развитие ситуации с инфляцией.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил повысить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам до 1.25 - 1.50%. Настрой монетарной политики остаётся аккомодационным, тем самым поддерживая дальнейшее улучшение условий на рынке труда и устойчивое возвращение к 2%-ной инфляции.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации. Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое развитие ситуации с инфляцией относительно его симметричной инфляционной цели. Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким путём, который будет гарантировать постепенное увеличение ставки по федеральным фондам; ставка по федеральным фондам, вероятно, останется на некоторое время ниже тех уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономических прогнозов, освещаемых поступающими данными.

Голосовавшие за решение Комитета по монетарной политике: Джанет Йеллен, председатель ФРС; Уильям Дадли, заместитель председателя ФРС; Лаэл Брэйнард; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Джером Пауэлл; и Рэндал Куорлз. Против решения Комитета проголосовали Чарльз Эванс и Нил Кашкари, которые предпочли бы на этом заседании сохранить прежний целевой диапазон для ставки по федеральным фондам.

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