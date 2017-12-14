Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за ноябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:25 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;

N/A мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь.