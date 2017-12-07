Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.75 тыс.

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 декабря, сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 236 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 239 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 238 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 241.5 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах по-прежнему затруднена. Кроме того, сбор информации в Пуэрто-Рико всё еще не нормализовался.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 ноября, сократилось на 52 тыс. и составило 1908 тыс. против 1960 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1957 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1 тыс. до 1912.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 ноября, уменьшилось на 113.8 тыс. и составило 1.65 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.79 млн человек.