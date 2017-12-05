Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за декабрь;
03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;
11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;
12:10 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за ноябрь;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал за III квартал;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде за III квартал;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.