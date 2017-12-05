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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за декабрь;

03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;

11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;

12:10 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за ноябрь;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал за III квартал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за III квартал;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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