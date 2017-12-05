Курс доллара 58.6924   Курс евро 69.6327  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2017 г.Компонента занятости индекса ISM Non-Manufactur...
вчера 18:10

Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в ноябре снизилась

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), компонента занятости индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре понизилась до 55.3% против 57.5% месяцем ранее.

Показатель продолжил колебаться выше пороговой отметки 50%, отделяющей экономический рост от спада.

Напомним, непроизводственный сектор или сфера услуг США отвечает за создание 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

Другие новости

вчера
20:43
Работники зерновой компании "Настюша" заявили о задержке зарплаты
вчера
19:22
"Аэрофлот" подтвердил трудности с получением виз США для своих экипажей
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 декабря
вчера
18:26
Путин подписал закон об увеличении штрафов за проведение нелегальных лотерей
вчера
18:10
Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в ноябре снизилась
вчера
18:08
Индекс ISM Non-Manufacturing США в ноябре отступил от исторического максимума
вчера
17:57
РФПИ с партнерами за 11 месяцев инвестировал в РФ более 250 млрд руб
вчера
17:51
Индекс PMI Services США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:48
ФАС поддерживает введение в РФ НДС для иностранных интернет-магазинов, дискуссия еще идет
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»