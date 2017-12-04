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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 10:52

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Новый Символ"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации банк "Новый Символ" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка начнутся 7 декабря 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 6 декабря 2017 года на сайте АСВ, а также 8 декабря 2017 года в "Российской газете".

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