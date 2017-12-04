Блокчейн внедряется в реальный сектор экономики

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оглушительный успех биткоина привлек пристальное внимание к блокчейну, на базе которого он работает.

Блокчейн — это цепь блоков, содержащих транзакции или любую другую полезную информацию. Одной из главных особенностей этой технологии является концепция распределенной базы данных, где нет централизованной системы контроля и учета. Другими словами, это абсолютно "прозрачная база данных", в которой каждый пользователь предварительно подтверждает подлинность абсолютно любой транзакций и может проверить ее историю.

Исходный код подобных систем зачастую находится в открытом доступе в интернете и при создании новых финансовых криптоинструментов постоянно совершенствуется. Наибольшую популярность как ядро для построения блокчейнов получил Ethereum. Он представляет собой полную по Тьюрингу систему и позволяет создавать и использовать в распределенном реестре смарт-контракты. Наглядный пример его применения показали на "Simcord Innovation Technologies 2018", где была представлена одна из первых в своем роде обеспеченных криптовалют — Bitbon. В ее основе так же лежит модифицированная технология блокчейн Ethereum.

"Это в очередной раз подтверждает, что блокчейн открывает неограниченные возможности, трансформируя мир экономики и финансов в нечто более практичное и полезное для современного общества: безопасную и надежную автономную систему. Теперь и реальный сектор экономики не сможет существовать без крипто", — сказал в интервью эксперт в области криптотехнологий Васицин Андрей.

На ежегодном событии "SIT 2018" в Алматы затрагивалась тема широкого применения технологии блокчейн в будущем, шла речь о том, как это упростит взаимодействие людей с различными коммерческими и госструктурами, и о том, как при отсутствии посредников могут снизиться издержки.