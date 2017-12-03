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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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