Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;
03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.