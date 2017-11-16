Правительство России поручило создать фонд для перевозки пассажиров проблемных авиакомпаний

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минкультуры, Минэкономразвития до 8 декабря представить поправки в законодательство, обеспечивающие для пассажиров, перевозимых по договорам фрахтования воздушного судна (чартерные воздушные перевозки), и пассажиров, пользующихся услугами регулярных воздушных перевозок, равные условия правовой защиты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Кроме того, Медведев поручил Минтрансу и Минфину России совместно с ПАО "Аэрофлот" рассмотреть вопрос о создании системы, позволяющей оперативно осуществлять финансирование расходов, возникающих в связи с необходимостью обеспечения прав пассажиров, заключивших ранее договор перевозки с авиаперевозчиком, допустившим остановку операционной деятельности, с проработкой вариантов использования денежных средств компенсационного фонда, формируемого в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или денежных средств, получаемых ПАО "Аэрофлот" от иностранных авиаперевозчиков за пролёт над территорией Российской Федерации, и до 22 ноября 2017 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по созданию указанной системы.

Поручения даны по итогам совещания о совершенствовании регулирования пассажирских перевозок.