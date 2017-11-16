Россельхознадзор обсудит с Бразилией выявление гормона роста мышечной массы в импортном мясе

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Россельхознадзор намерен провести телефонные переговоры с представителями Бразилии, на которых будет обсуждаться наличие рактопамина (гормона роста мышечной массы) в поставляемом в РФ бразильском мясе. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Сегодня Россельхознадзор планирует провести телефонные переговоры с бразильскими коллегами с целью обсуждения вопроса наличия рактопамина в поставляемой в Россию животноводческой продукции бразильских предприятий", — рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По словам Мелано, российская служба не исключает введения запрета на поставки бразильской говядины и свинины в Россию. По ее словам, это связано с обнаружением рактопамина в продукции четырех поставщиков Бразилии.