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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2017 г.Россельхознадзор обсудит с Бразилией выявление ...
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Россельхознадзор обсудит с Бразилией выявление гормона роста мышечной массы в импортном мясе

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Россельхознадзор намерен провести телефонные переговоры с представителями Бразилии, на которых будет обсуждаться наличие рактопамина (гормона роста мышечной массы) в поставляемом в РФ бразильском мясе. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Сегодня Россельхознадзор планирует провести телефонные переговоры с бразильскими коллегами с целью обсуждения вопроса наличия рактопамина в поставляемой в Россию животноводческой продукции бразильских предприятий", — рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По словам Мелано, российская служба не исключает введения запрета на поставки бразильской говядины и свинины в Россию. По ее словам, это связано с обнаружением рактопамина в продукции четырех поставщиков Бразилии.

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