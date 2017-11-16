Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 ноября

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за сентябрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за октябрь;

10:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Цены на импорт в США за октябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за октябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике;

21:10 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

23:45 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;

N/A мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.