Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 ноября

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за сентябрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за октябрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за октябрь;
10:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;
12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Цены на импорт в США за октябрь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за октябрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:30 мск: Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике;
21:10 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
23:45 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;
N/A мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.